След обилния снеговалеж от вчера Община Русе създаде необходимата организация за почистване и обработка на уличната и пътната мрежа. През нощта на терен са работили 11 машини, а от тази сутрин дейностите продължават с 9 машини. В разчистването на Централна градска част се включиха и служители на ОП "Паркстрой" с техника.Екипи са разчистили пътната мрежа в малките населени места на общината, като през нощта са използвани 4 машини. На обръщалото в кв. "Долапите" е оказано съдействие на "Общински транспорт Русе", като два закъсали автомобила на пътя с. Червена вода – Лесопарк "Липник" са изтеглени. Превозните средства от градския транспорт се движат по утвърдените си разписания.Пътните входно-изходни точки на града и основните пътища на територията на областта са почистени и обработени през цялата нощ.На общинския дежурен телефон не са постъпвали сигнали през изминалата нощ, а електрозахранването е нормално във всички населени места на територията на общината.Община Русе продължава да следи обстановката и при необходимост ще предприеме допълнителни мерки за осигуряване на безопасното придвижване на гражданите.От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават, че утре, 10 януари, се очакват валежи от дъжд и сняг, с температури между -1 и 6 градуса. В неделя се очаква застудяване в цялата страна, като в Русенско живакът ще падне до -6 градуса, съпроводено с обилен снеговалеж.