Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Пътната обстановка в Русенско е влошена, има сигнали за десетки паднали дървета
Автор: Екип Ruse24.bg 09:51Коментари (0)82
© Областна администрация - Русе
Десетки сигнали за паднали дървета и по републиканската пътна мрежа в Русенско след бурята, съчетана със силен вятър и проливни валежи през последните часове. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Той поясни, че са засегнати ключови пътни отсечки в региона, като за кратко тази сутрин е бил затворен пътят между Русе и Бяла. На около 4 км. преди Бяла е паднало дърво, което блокирало движението. Другият проблемен участък е бил на пътя Разград – Русе, малко преди разклона за село Писанец.

Паднали дървета има и в района на ДЗС, както и на пътищата Русе – Иваново – Борово и Русе – Семерджиево – Ветово. Всички екипи на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, на Областно пътно управление, както и на пътноподдържащата фирма са на терен и работят за справяне със ситуацията. При необходимост, временно в рамките на до около 20 минути, се спира движението в една от лентите или по цялото пътно платно, докато се отстранят падналите клони и дървета.

"Работи се по разчистването на всички пътни артерии, за да се избегне трафика", каза още Драганов.

По информация на дежурните служители до момента няма данни за пострадали хора, но обстановката остава динамична. Няма данни и за населени места без електрозахранване водоснабдяване и липса на покритие.

Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с всички институции, имащи отношение за справяне с възникналата ситуация. Очакванията са поривите на вятъра да намалеят днес до 13.00 – 14.00 часа. По данни на Хидрометеорологичната станция вятърът е с променливи пориви и с посока изток–североизток, със скорост над 70 км/ч.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
10:28 / 02.10.2025
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
15:07 / 01.10.2025
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия": Честит празник!
"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия": Честит празник!
10:07 / 01.10.2025
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
12:01 / 01.10.2025
12 дни след сватбата тя се развежда
12 дни след сватбата тя се развежда
15:05 / 01.10.2025
Телефоните пропищяха: Системата BG-ALERT разпространи тестово съобщение в цяла България
Телефоните пропищяха: Системата BG-ALERT разпространи тестово съобщение в цяла България
11:16 / 01.10.2025
Актуални теми
Попълване на регулатори
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Бури и градушки 2025 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: