|Пътната обстановка в Русенско е влошена, има сигнали за десетки паднали дървета
Той поясни, че са засегнати ключови пътни отсечки в региона, като за кратко тази сутрин е бил затворен пътят между Русе и Бяла. На около 4 км. преди Бяла е паднало дърво, което блокирало движението. Другият проблемен участък е бил на пътя Разград – Русе, малко преди разклона за село Писанец.
Паднали дървета има и в района на ДЗС, както и на пътищата Русе – Иваново – Борово и Русе – Семерджиево – Ветово. Всички екипи на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, на Областно пътно управление, както и на пътноподдържащата фирма са на терен и работят за справяне със ситуацията. При необходимост, временно в рамките на до около 20 минути, се спира движението в една от лентите или по цялото пътно платно, докато се отстранят падналите клони и дървета.
"Работи се по разчистването на всички пътни артерии, за да се избегне трафика", каза още Драганов.
По информация на дежурните служители до момента няма данни за пострадали хора, но обстановката остава динамична. Няма данни и за населени места без електрозахранване водоснабдяване и липса на покритие.
Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с всички институции, имащи отношение за справяне с възникналата ситуация. Очакванията са поривите на вятъра да намалеят днес до 13.00 – 14.00 часа. По данни на Хидрометеорологичната станция вятърът е с променливи пориви и с посока изток–североизток, със скорост над 70 км/ч.
