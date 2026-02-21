Започва подготовка за пълното затваряне на пътя Русе-Бяла, за да може да се осъществи почистването, пише NOVA.В района вали сняг от над 12 часа, а прогнозите са валежите да продължат до утре сутринта. Снежната покривка е около 12 см.От АПИ съобщиха по-рано, че се ограничава движението на тежкотоварни автомобили между Русе и Бяла поради снеговалеж. Шофьори обявиха по-рано за километрична тапа от камиони в региона.Общо 40 машини работят на територията на областта. Екипи на полицията дежурят на входно-изходните артерии и предупреждават водачите да не предприемат пътуване без подходяща подготовка за зимни условия.