Пътят Русе – Бяла е затворен за камиони
В района вали сняг от над 12 часа, а прогнозите са валежите да продължат до утре сутринта. Снежната покривка е около 12 см.
От АПИ съобщиха по-рано, че се ограничава движението на тежкотоварни автомобили между Русе и Бяла поради снеговалеж. Шофьори обявиха по-рано за километрична тапа от камиони в региона.
Общо 40 машини работят на територията на областта. Екипи на полицията дежурят на входно-изходните артерии и предупреждават водачите да не предприемат пътуване без подходяща подготовка за зимни условия.
