РИМ-Русе спечели приза "Най-добър славянски музей за 2024 г."

© Регионалният исторически музей в Русе спечели приза "Най-добър славянски музей за 2024 г.“ на Десетата церемония по връчването на наградите "Жива“. Събитието се проведе в Габрово, а домакин стана Регионалният етнографски музей на открито "Етър“. Организатори са Форумът за славянски култури и Министерство на културата на Република България.



Отличието "Най-добър славянски музей“ (The Best Slavic Museum) е една от двете големи награди, които се присъждат в надпреварата на "Жива“. Тази година тя бе дадена на Русенския музей. Другата голяма награда на форума е за "Най-добър обект на културното наследство“ (Тhe Best Slavic Heritage Site). Тази година това отличие бе връчено на Замъка Блед в Словения. Всеки един от двата музея от България и Словения получи характерна за неговата категория статуетка, сноп от житни класове и грамота. За да стимулира развитието и работата в полето на наследството, Форумът за славянски култури определя и пет специални признания – за устойчивост, за лидерство и екип, за творчество, за разказване на истории и за посетители и откритост.



"Наградата "Жива" не е просто стремеж за признание на културното наследство на славянските страни и маркиране на най-успешните практики в областта на музеите в този регион. Това също е инициатива, която насърчава устойчивото развитие в процеса на опазване и представяне на културното наследство, както и музейните достижения в региона. Този форум служи като значимо международно пространство за културни срещи, улеснява диалога, комуникацията и сътрудничеството в редица области, включително опазване на културното и природно наследство, представяне на музейни колекции, предоставяне на услуги и напредък в сферата на образованието.“, каза на церемонията директорът на Форум за славянски култури д-р Андрея Рихтер.



Наградата Жива носи името на славянската богиня Жива, която представлява принципите на живота, красотата, жизнеността и плодородието. Призът е учреден през 2012 г. от Международната фондация "Форум за славянски култури“ и се стреми да отличава динамичните подходи към наследството. Нейната цел е да идентифицира, насърчава, възнаграждава и популяризира експерименти, проекти, практики в музейния сектор в рамките на специфичната културна и географска рамка на европейските страни със славянска култура, като признава особеностите и специфичните ценности на славянския свят с неговата история, традиции, наследство, общи и понякога противоречиви корени, както и проблеми, но с безспорен и разпознаваем принос в глобалния диалог.



Кандидатстването за наградата "Жива“ се случва след покана от Форума за славянски култури до всички славянски държави чрез техните министерства с ресор култура. Кандидатстването се извършва с попълването на онлайн формуляр и визуални материали (до 10 снимки, представящи интериор и до 10 снимки, показващи активности. Задължително условие е наличието на видео, но не повече от 3 мин.). Одобрените музеи и обекти на наследството биват инспектирани от членове на международното жури, което включва 14 експерти от различни страни. За да разгледат музея и да преценят неговото ниво, в Русе в началото на месец юни пристигнаха г-н Бранислав Панис, Генерален директор на Словашкия национален музей и г-жа Елия Влаху, консултант по музеен и културен мениджмънт, музеен експерт от Европейската музейна академия. Така към професионалните оценки на журито се добавиха и индивидуални впечатления, а сред търсените критерии са изключителна и креативна употреба на колекциите, съчетана с новаторски интерпретативен подход.



Събитието по връчване наградите на най-добрите славянски музеи традиционно се предхожда от тридневни конференции в областта на музеологията, колекциите и наследството. Освен задължителни презентации на кандидатстващите за наградата институции, през дните се провеждат също лекции, семинари, излагат се последните научни постановки в областта на наследството и музеите. Заради ценността на формата тази година в него се включиха като слушатели близо 30 музея от България. Проведен бе и Market Place - презентации на местни наследства. На щанда си Русенският музей представи торта Гараш, вина на Левента, рецепти от римско време, както и сувенири и информационни материали.