"Операторите, извършващи дейност в Русе отричат наличието на проблем с миризмите, но от друга страна се наблюдава активност от тяхна страна за решаването му, с внасяне на уведомления за инвестиционни предложения, свързани с ограничаване разпространението им от производствените площадки“.Това заяви вчера на пресконференция за представяне на отчета за контролна дейност за миналата година директорът на екоинспекцията в Русе Дауд Ибрям.От оператора "Линамар Лайт металс Русе“ ЕООД са предприети действия за изпълнение на предписания, свързани с вентилационната система, работата по подобряване на работната среда и изграждане на системи за автоматичен контрол на транспортните врати и др.По отношение на "Оргахим Резинс“ ЕАД през 2025 г., операторът продължи пробните изпитвания на изградената инсталация за термично окисление, като така не допусна изпускане на непречистени отпадъчни води в канализацията на града. РИОСВ даде на оператора предписание за изграждане на нова общообменна смукателна система, с пречистване, по различните коти на цех "Смоли“. Въпреки, че предписанието се обжалва пред съдебните власти, е изготвен технически проект. Друг установен възможен източник на химически миризми е компенсаторната система с пречистване на емисиите от производствените процеси. Операторът провежда пробни изпитвания с допълнително пречистване на емисиите за достигане на заложената в Най-добрите налични техники (НДНТ) за това производство норма. Същото пробно изпитване е извършено и на другия източник на емисии – ръкавни филтри към бункери за твърди суровини на кота 15.60 в цеха.Във времето операторите с комплексни разрешителни от Източна и Западна промишлена зона, които са били санкционирани, са изпълнили предписанията на РИОСВ – Русе да извършат измервания на миризмите в производствените си площадки и да моделират тяхното разсейване в атмосферата. Към момента на трети оператор, извършващ дейност на територията на Дунавска индустриална зона "Тегра“ изпълнява същото предписание. Двете инсталации на "Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД, а в последствие и към новоизградената - за преработка на сурови и употребявани растителни масла и мазнини, стопанисвана от "Астра Биоплант“ ЕООД, са в тестов период на настройки (72 часови проби), необходими преди въвеждането им в редовна експлоатация. Изпълняват се План-програми с мерки и график за предотвратяване и ограничаване на негативни въздействия върху околната среда. Мерките включват тестване и поетапно въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за производствени отпадъчни води (ПСПОВ) и допълнителни съоръжения за минимизиране на миризмите, със срокове за изпълнение до края на настоящата година.Дауд Ибрям заяви, че годишният план за контролната дейност на РИОСВ – Русе 2025 г. е 100 % изпълнен. Всички предвидени 867 проверки на 651 обекта, са извършени. През 2025 г. извънредните проверки са били 578. Съставени са 57 акта за установени административни нарушения, като най-многобройни са по Закона за опазване на околната среда и Закона за чистотата на атмосферния въздух. Издадените наказателни постановления през 2025 г. са 34 бр., на обща стойност 3 780 100,00 лв. Отчетените приходи от глоби, санкции и наказателни лихви към декември 2025 г. са в размер на 27 928 лв. През 2025 г. всички постъпили 2 953 сигнала и жалби в инспекцията са своевременно обработени. От горепосочените 2 225 сигнала по ЗЧАВ, 436 бр. са постъпили в края на месец април от жители на гр. Разград.РИОСВ- Русе извършва контролна дейност на три области – Русе, Разград и Силистра, в които попадат 304 населени места, с 22 общини. Обектите, които подлежат на контрол и са 2248, от които 342 са обекти с производствени дейности, а 69 оператора са с издадени комплексни разрешителни.Директорът на екоинспекцията очерта като проблем замърсените терени с отпадъци, премахването на склада за опасни отпадъци на площадката на бившето предприятие "Бимас“, за което дейностите са на финална права и се очаква финансиране от бюджета.Представени накратко са предизвикателствата, свързани с управлението на водния режим в резервата "Сребърна“ през миналата година. С акцията за препомпване на води от река Дунав в езерото са постъпили над 3 милиона кубически метра вода. На територията на резервата приключи проектът за енергийна ефективност на сградата на Управлението, която вече е сертифицирана. 84,99 % от използваната енергия за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ (битово горещо водоснабдяване) и осветление, е осигурено от възобновяеми източници, което покрива изискванията за сграда с близко до нулата потребление. Предстоят дейности по рехабилитация на туристическата инфраструктура на защитената територия при изпълненние на нов проект в Сребърна.