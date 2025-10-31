Експерти на РИОСВ – Русе поставиха пломби на 45 нови устройства - контактори с реле на двигателите на адиабатните охладители върху покрива на производствените халета на "Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД, в рамките на два последователни дни, в присъствието на представители на дружеството.Тези устройства ограничават възможността от реверсивно (обратно) движение на вентилатора, при което е възможно извеждането на въздух от работната в околната среда. Мярката е превантивна и е в изпълнение на дадените при предишни проверки предписания от екоинспекцията. РИОСВ – Русе е получила пълно съдействие от страна на оператора. Адиабатните охладители са въведени от "Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД за подобряване на работната среда чрез внасяне на свеж, охладен с вода въздух.Това е поредната мярка, която РИОСВ – Русе предприема за ограничаване възможността за изпускане на непречистени емисии от дейността на дружеството – блокиране на желузи, ограничаване работата на димните люкове, контрол върху състоянието на транспортните врати и др. До края на годината предстои последващ контрол за изпълнение на останалите предписания, дадени от РИОСВ – Русе.