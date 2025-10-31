РИОСВ - Русе запечата 45 нови устройства в завода за автомобилни части
© Линамар Лайт Металс Русе
Тези устройства ограничават възможността от реверсивно (обратно) движение на вентилатора, при което е възможно извеждането на въздух от работната в околната среда. Мярката е превантивна и е в изпълнение на дадените при предишни проверки предписания от екоинспекцията. РИОСВ – Русе е получила пълно съдействие от страна на оператора. Адиабатните охладители са въведени от "Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД за подобряване на работната среда чрез внасяне на свеж, охладен с вода въздух.
Това е поредната мярка, която РИОСВ – Русе предприема за ограничаване възможността за изпускане на непречистени емисии от дейността на дружеството – блокиране на желузи, ограничаване работата на димните люкове, контрол върху състоянието на транспортните врати и др. До края на годината предстои последващ контрол за изпълнение на останалите предписания, дадени от РИОСВ – Русе.
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Водещ приоритет продължава да бъде успешната реализация на младите хора в русенския регион
12:47
Драгомир Драганов: Не трябва да концентрираме всички събития само в най-големия град, необходимо е да има и в по-малките населени места
30.10
Драгомир Драганов: Предприемаме всички мерки за облекчаване на трафика в района на Дунав мост при Русе
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Драгомир Драганов: Предприемаме всички мерки за облекчаване на т...
14:53 / 30.10.2025
Кметът Пенчо Милков бе отличен за подкрепата си към инициативата ...
14:47 / 30.10.2025
"Миналото днес" оживява за седми пореден път в Русе
11:43 / 30.10.2025
Младежите в Русе празнуват Деня на будителите с обмен на книги и ...
11:15 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.