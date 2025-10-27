ЗАРЕЖДАНЕ...
R.S. Riverman group представя новия си албум "Eternal Synergy" – музикално пътешествие през сезоните на духа
©
Албумът събира на едно място част от най-изявените музиканти на съвременната българска сцена и отвежда публиката на пътешествие през четири оригинални композиции, вдъхновени от четирите сезона – като състояния на духа и ритъм на промяната. Във формацията участват Владислав Мичев (флюгелхорн, синт), Антони Рикев (китара, синт), Александър Васев (пиано) и Живко Иванов (барабани), а специален гост е Александър Славчев.
С дълбоки корени във фюжъна и джаза музиката в "Eternal Synergy“ е едновременно съзерцателна и експлозивна, балансирана между строгостта на композицията и свободата на импровизацията. Всеки сезон оживява с уникална звукова текстура, вдъхновена от природата, емоцията и вътрешния свят на артиста. Проектът улавя онова, което не може да се изрече с думи, но може да се почувства с всяка нота – вечната синергия между хората, звуците и времето.
"Есенни джаз вечери“ се провеждат с финансовата подкрепа на Община Русе, "Дунарит“, "Дианел“, "Феникс 94“ и с медийната подкрепа на в. "Утро“ и "Арена медиа“. Входът за събитията е свободен, като всеки желаещ може да дари средства за изграждането на Алеята на джаза в Русе.
