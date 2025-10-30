Областна дирекция на МВР – Русе информира, че на 31 октомври 2025 г. (петък) административното обслужване на граждани в Районно управление – Ветово ще бъде временно преустановено в часовия диапазон от 08:30 до 17:00 часа.Прекъсването се налага поради извършване на планирани дейности от служителите на ЕРП Север – за спиране на електрозахранването в гр. Ветово /в района на РУ – Ветово/ и профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия.В този период няма да бъдат извършвани никакви административни дейности в РУ – Ветово, тъй като те изискват електрозахранване и работа на информационните системи. Това включва дейности като тези в Звено "Български документи за самоличност“ (БДС) /подаването и получаването на документи за самоличност/; Контрол над общоопасните средства (КОС); и други.Молим гражданите да имат предвид временното неудобство и да планират посещенията си в друг работен ден.