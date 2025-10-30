РУ - Ветово няма да обслужва граждани утре
© Google Maps
Прекъсването се налага поради извършване на планирани дейности от служителите на ЕРП Север – за спиране на електрозахранването в гр. Ветово /в района на РУ – Ветово/ и профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия.
В този период няма да бъдат извършвани никакви административни дейности в РУ – Ветово, тъй като те изискват електрозахранване и работа на информационните системи. Това включва дейности като тези в Звено "Български документи за самоличност“ (БДС) /подаването и получаването на документи за самоличност/; Контрол над общоопасните средства (КОС); и други.
Молим гражданите да имат предвид временното неудобство и да планират посещенията си в друг работен ден.
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Не трябва да концентрираме всички събития само в най-големия град, необходимо е да има и в по-малките населени места
19:32
Драгомир Драганов: Предприемаме всички мерки за облекчаване на трафика в района на Дунав мост при Русе
14:53
Териториалните инвестиции в Северен централен район обсъди областният управител на Русе на заседание в Габрово
25.10
Ученици от четири русенски училища премериха сили в състезание по спортно-туристически дисциплини
25.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мобилна станция на Флотската кула следи качеството на въздуха в Р...
12:23 / 29.10.2025
Заловиха мъж с фентанил в Русе
11:35 / 29.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.