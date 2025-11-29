РУО - Русе: Повече върнати ученици в класните стаи от 15 септември насам
"Имаме ясни срокове, работим последователно по конкретен план, извършваме реален мониторинг и така постигаме устойчивост във времето", посочи Драганов. "Образованието е сред най-важните фактори за социално-икономическото ни развитие и за просперитета на всеки човек", допълни областният управител.
Водеща роля в процеса на областно ниво имат от РУО, Областната дирекция на МВР, Дирекцията за социално подпомагане, както и останалите местни и държавни институции, които от началото на учебната година до момента са посетили 846 адреса в региона.
От областната администрация в крайдунавския град припомнят, че в страната задължителното образование е до 16-годишна възраст и затова в обхвата на системата не влизат учениците от 11-и и 12-и клас. По данни на Регионалното управление на образованието и към момента в Русенско работят 31 екипа с близо 400 души, като приоритетно досега се предприемаха мерки спрямо деца и ученици, които не са записани в детска градина или в първи клас или които са посещавали училище или детска градина през предходната година, но не са записани през настоящата. Особено внимание продължава да е насочено и към превенцията на отпадналите от образователната система през предходната учебна година. Със статус незаписани, за които предстои да се работи и уточнява са 43 деца и ученици, от които 22 деца в задължителна предучилищна възраст. Това означава, че за последните 8 години се наблюдава спад от около 10 пъти по този показател. За сравнение през 2017 година незаписаните деца и ученици са били 422. Според експерти една от водещите причини за отпадане на децата и учениците е липсата на ангажираност и подкрепа от страна на семейството. Други семейни причини, отсъствия по неуважителни причини и пропуски в обучението също водят до отпадане от образователния процес.
Същевременно статистиката сочи още, че в чужбина са 4440 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст /до 16-годишна възраст/, като в сравнение с миналата година тяхната бройка намалява с около 100.
