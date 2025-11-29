По-малко незаписани и повече върнати ученици в класните стаи, отчитат властите в Русенско. 35 деца и ученици са влезли обратно в час от 15 септември насам, посочи областният управител Драгомир Драганов след среща с началника на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева. По негови думи задържането на децата в образователната система е един много сложен процес, който изисква съвместните усилия на редица институции, като в региона те работят в пълен синхрон, за което доказателство са и резултатите."Имаме ясни срокове, работим последователно по конкретен план, извършваме реален мониторинг и така постигаме устойчивост във времето", посочи Драганов. "Образованието е сред най-важните фактори за социално-икономическото ни развитие и за просперитета на всеки човек", допълни областният управител.Водеща роля в процеса на областно ниво имат от РУО, Областната дирекция на МВР, Дирекцията за социално подпомагане, както и останалите местни и държавни институции, които от началото на учебната година до момента са посетили 846 адреса в региона.От областната администрация в крайдунавския град припомнят, че в страната задължителното образование е до 16-годишна възраст и затова в обхвата на системата не влизат учениците от 11-и и 12-и клас. По данни на Регионалното управление на образованието и към момента в Русенско работят 31 екипа с близо 400 души, като приоритетно досега се предприемаха мерки спрямо деца и ученици, които не са записани в детска градина или в първи клас или които са посещавали училище или детска градина през предходната година, но не са записани през настоящата. Особено внимание продължава да е насочено и към превенцията на отпадналите от образователната система през предходната учебна година. Със статус незаписани, за които предстои да се работи и уточнява са 43 деца и ученици, от които 22 деца в задължителна предучилищна възраст. Това означава, че за последните 8 години се наблюдава спад от около 10 пъти по този показател. За сравнение през 2017 година незаписаните деца и ученици са били 422. Според експерти една от водещите причини за отпадане на децата и учениците е липсата на ангажираност и подкрепа от страна на семейството. Други семейни причини, отсъствия по неуважителни причини и пропуски в обучението също водят до отпадане от образователния процес.Същевременно статистиката сочи още, че в чужбина са 4440 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст /до 16-годишна възраст/, като в сравнение с миналата година тяхната бройка намалява с около 100.