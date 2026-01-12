Ръст на заболелите от грип и остри респираторни заболявания, отчитат здравните власти в Русенско. По-рано днес ситуацията бе обсъдена между областния управител Драгомир Драганов и директора на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ доц. д-р Александър Парашкевов, д.м.По последни данни болните в областта са около 151 на 10 хиляди жители, което е далеч от епидемичните стойности, съобщава областната администрация в кщрайдунавския град. Спрямо миналата седмица обаче броят на разболелите се е близо 2.5 пъти. Най-вероятно ръстът се дължи на дългия период от почивните дни по коледно-новогодишните празници. Въпреки това на този етап все още няма място за сериозно притеснение.От областната администрация припомнят, че през последните три години в област Русе не се стигна до обявяване на грипна епидемия. За момента най-засегнати са децата между 5 и 14 години. Ръководството на Областната администрация е в постоянен контакт с РЗИ, които от своя страна са във връзка с общопрактикуващите лекари и с лечебните заведения. Пикът на грипа и другите остри респираторни заболявания се очаква да бъде в края на този месец или началото на февруари. Здравните власти препоръчват постоянно проветряване на затворените помещения, влажно почистване и дезинфекция на повърхностите, спазване на висока лична хигиена, както и прилагане на респираторен етикет – при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа или да се носи маска. Тези мерки предпазват също от COVID -19 и други инфекции, предавани по въздушно-капков път.