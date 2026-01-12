РЗИ - Русе: Отчита се ръст на заболелите от грип спрямо миналата година
© Областна администрация - Русе
По последни данни болните в областта са около 151 на 10 хиляди жители, което е далеч от епидемичните стойности, съобщава областната администрация в кщрайдунавския град. Спрямо миналата седмица обаче броят на разболелите се е близо 2.5 пъти. Най-вероятно ръстът се дължи на дългия период от почивните дни по коледно-новогодишните празници. Въпреки това на този етап все още няма място за сериозно притеснение.
От областната администрация припомнят, че през последните три години в област Русе не се стигна до обявяване на грипна епидемия. За момента най-засегнати са децата между 5 и 14 години. Ръководството на Областната администрация е в постоянен контакт с РЗИ, които от своя страна са във връзка с общопрактикуващите лекари и с лечебните заведения. Пикът на грипа и другите остри респираторни заболявания се очаква да бъде в края на този месец или началото на февруари. Здравните власти препоръчват постоянно проветряване на затворените помещения, влажно почистване и дезинфекция на повърхностите, спазване на висока лична хигиена, както и прилагане на респираторен етикет – при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа или да се носи маска. Тези мерки предпазват също от COVID -19 и други инфекции, предавани по въздушно-капков път.
Още по темата
/
Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип, ако имате температура до 38 градуса - не бързайте да я сваляте
07.01
Още от категорията
/
Рекорден трафик: Над 1,6 млн. превозни средства са преминали през Дунав мост при Русе през изминалата година
13:56
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.