Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Русе уведомява гражданите, че във връзка с въвеждането на еврото като официална валута в България, от 29 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г. няма да се извършват платени услуги за физически и юридически лица. Посещенията се препоръчва да се планират преди или след посочения период.Микробиологичната лаборатория на РЗИ - Русе също няма да приема клинични материали от физически лица в периода от 15 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г., с изключение на лица, които се изследват по епидемиологични показания - преболедували или контактни на салмонела и Ешерихия коли.В съобщението се посочва, че сектор "Санитарна микробиология" няма да приема проби за микробиологичен анализ на води от 17 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г., а имунизационният кабинет няма да работи на 29 декември 2025 г. и в периода от 23 януари до 16 февруари 2026 г. включително.