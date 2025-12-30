РЗИ - Русе временно спира работа заради въвеждането на еврото
Микробиологичната лаборатория на РЗИ - Русе също няма да приема клинични материали от физически лица в периода от 15 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г., с изключение на лица, които се изследват по епидемиологични показания - преболедували или контактни на салмонела и Ешерихия коли.
В съобщението се посочва, че сектор "Санитарна микробиология" няма да приема проби за микробиологичен анализ на води от 17 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г., а имунизационният кабинет няма да работи на 29 декември 2025 г. и в периода от 23 януари до 16 февруари 2026 г. включително.
