Работилница за мартенички ще отвори врати в Екомузей с аквариум през следващата седмица. От 23 февруари до 27 февруари от 9.30 ч. до 17.00 ч. всяко дете ще може да си изработи мартеница.Темата тази година е посветена на мамута. Работилницата ще бъде като допълнителна атракция за посетителите на музея. Децата, които посетят Екомузея през седмицата 23 - 27 февруари, ще могат да изрежат шаблон от филц под формата на мамут, към който да прикрепят и мартеничката.Желаещите да се включат в работилницата за мартенички заплащат единствено входна такса за музейния обект.