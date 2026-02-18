Работилница за мартенички в Русе
©
Темата тази година е посветена на мамута. Работилницата ще бъде като допълнителна атракция за посетителите на музея. Децата, които посетят Екомузея през седмицата 23 - 27 февруари, ще могат да изрежат шаблон от филц под формата на мамут, към който да прикрепят и мартеничката.
Желаещите да се включат в работилницата за мартенички заплащат единствено входна такса за музейния обект.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Оранжев код за виелици и снеговалежи е обявен за утре в Русенско,...
20:51 / 17.02.2026
Авария оставя Русе без отопление и топла вода за 24 часа
20:42 / 17.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.