Пенчо Милков.
Инициативата има за цел чрез конкретни стъпки да намери иновативни решения за оползотворяване на дъждовната вода в контекста на климатичните промени и зачестяващите периоди на засушаване. Заседанието бе водено от заместник-кмета Златомира Стефанова и премина към детайлен анализ на научни и статистически данни.
По време на срещата бяха представени експертни доклади с реални данни от ключови институции. Ас. д-р Емил Иванов, ръководител на НИМХ - Русе, филиал Варна, представи подробна информация за валежите през последните 6 години, като подчерта силно неравномерния им режим и тревожната тенденция, че последните 11 г. са сред най-топлите в историята на метеорологичните наблюдения. Инж. Николай Пеев от ВиК– Русе разясни, че водоснабдяването в региона зависи изцяло от подземни източници, които не са неизчерпаеми. Като част от проучванията бе разгледана и информация от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав (ИАППД) относно нивата на реката, както и данни от Съюза на лесовъдите за критичното засушаване в Североизточна България.
След излагане на доклади експертите се обединиха в мнението си, че макар и с различни и неравномерни показатели, дъждовната вода е ценен и безплатен ресурс. Нейното правилно управление би създало стратегически запас, който да замени използването на питейна вода за поливане, миене на градските пространства и други технологични нужди. За следващия етап от работата бе предложено в групата да бъдат включени хидроинженер и инженер геолог, които да анализират зоните с най-голям водосбор в градската среда.
Работната група очерта пет стратегически насоки за бъдещо развитие. Първата предвижда изграждане на резервоари на подходящи места в града за поливане, миене на улици и пожарогасене. Обсъден бе и въпросът за по-мащабна инвестиция за бъдещо проектиране на отделна канализация за дъждовни води. Втората и третата насока са фокусирани върху внедряване на системи за събиране на вода в административни сгради и подобряване на градската среда чрез използване на водопропускливи настилки и синьо-зелена инфраструктура. Четвъртото направление обхваща комуникационни кампании за насърчаване на гражданите и бизнеса към екологични практики, а петото предвижда обсъждане на залесяване с растителни видове, устойчиви на засушаване.
В търсене на най-добрите световни практики Община Русе продължава установения контакт със сенатската администрация в Берлин, Германия. Предстои провеждането на онлайн среща за професионален обмен на опит в управлението на дъждовните води, като експертите от работната група ще имат възможност да се запознаят с вече приложените решения в Берлин.
Паралелно с това бе обсъдена възможността Община Русе заедно с партньори от другите допустими институции да кандидатства с пилотен проект по четвъртата покана на Европейската градска инициатива (EUI – Innovative Actions), който попада в приоритетната тема за климат, околна среда и чиста енергия. Предложението предвижда внедряване на иновативни решения със синьо-зелена инфраструктура за ефективно управление, събиране и повторна употреба на дъждовните води. Проектът предлага финансиране до 2 млн. евро за внедряване на иновативни водни технологии.
Следващата работна среща на групата ще се проведе след изготвянето на допълнителни доклади от новопривлечените експерти по хидрология и геология, които ще положат основата за разработването на конкретен план за работа. Този план ще включва и подготовката на предложения за законодателни промени на местно ниво чрез разработването на нова наредба. Преди въвеждането на нормативните промени Община Русе предвижда да проведе информационна кампания с цел гражданите и бизнесът да бъдат активно включени в опазването на водните ресурси.
Работна група "Водно бъдеще Русе" очерта мерки за устойчиво управление на водните ресурси
