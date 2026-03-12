Работник е с опасност за живота след инцидент в "Топлофикация – Русе"
©
На 11 март 2026 г. в 15:26 часа в оперативната дежурна част на Второ РУ е получен сигнал за трудов инцидент, възникнал по-рано през деня - около 13:50 часа в производствен обект на "Топлофикация" в Русе.
По време на извършване на ремонтни дейности, върху 58-годишен работник, изпълняващ длъжността заварчик, бил паднал метален елемент и в резултат на инцидента мъжът е получил тежка черепно-мозъчна травма и счупване в областта на рамото. Пострадалият е бил настанен за лечение в университетската болница "Канев" в Русе с опасност за живота.
За изясняване на случая на място е изпратена дежурна оперативна група, извършен е оглед на местопроизшествие и е започната работа по установяването на причините и обстоятелствата, довели до инцидента.
Случаят се разследва в хода на образувано досъдебно производство по описа на Второ РУ.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
След започването на ремонта на Дунав мост при Русе: Областният уп...
17:05 / 11.03.2026
Започва раздаването на хранителни пакети на нуждаещите се домакин...
16:42 / 11.03.2026
17-годишно момиче открадна котка край Русе, полицията я върна на ...
12:30 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.