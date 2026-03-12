Полицията изяснява трудова злополука с тежко пострадал работник, съобщиха от ОД на МВР - Русе.На 11 март 2026 г. в 15:26 часа в оперативната дежурна част на Второ РУ е получен сигнал за трудов инцидент, възникнал по-рано през деня - около 13:50 часа в производствен обект на "Топлофикация" в Русе.По време на извършване на ремонтни дейности, върху 58-годишен работник, изпълняващ длъжността заварчик, бил паднал метален елемент и в резултат на инцидента мъжът е получил тежка черепно-мозъчна травма и счупване в областта на рамото. Пострадалият е бил настанен за лечение в университетската болница "Канев" в Русе с опасност за живота.За изясняване на случая на място е изпратена дежурна оперативна група, извършен е оглед на местопроизшествие и е започната работа по установяването на причините и обстоятелствата, довели до инцидента.Случаят се разследва в хода на образувано досъдебно производство по описа на Второ РУ.