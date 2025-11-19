Работник пострада при трудова злополука в Бяла
При пристигането на място изпратените полицейски екипи са установили, че при отварянето на врата към складово помещение тежката конструкция е паднала върху 49-годишен служител, работещ като водач на самоходна складова машина.
Пострадалият е транспортиран в УМБАЛ "Канев“ в Русе, където са констатирани фрактура на бедрена кост и изкълчване на рамо. Проведен е оглед на местопроизшествието, а причините за инцидента се изясняват. Образувано е досъдебно производство. Уведомена е и инспекцията по труда.
