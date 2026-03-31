Работник пострада при трудова злополука в Русе
По първоначални данни инцидентът е станал при почистване на смесител за битум и асфалт. Наложило се е нагряване с горелка, като работникът се е намирал върху дървена стълба под съоръжението. Вероятно вследствие на попаднали битумни материали върху облеклото му, то се е запалило, което е довело до скок от стълбата.
Сигналът за инцидента е подаден вчера около 16:47 ч. на телефон 112.
Случаят е документиран и е образувано досъдебно производство за изясняване на всички обстоятелства около трудовата злополука.
От 27 май започва подаването на заявления за първи клас в Русе
12:31 / 30.03.2026
Един от най-шумните градове: Високи децибели тормозят русенци
09:58 / 29.03.2026
РИОСВ - Русе: Операторите отричат за проблем с миризмите от произ...
08:47 / 28.03.2026
Машини мият ключови булеварди и над 20 улици в Русе
15:44 / 27.03.2026
Вандализъм в Русенско: Три случая на потрошени автомобили и имуще...
12:51 / 27.03.2026
