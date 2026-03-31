63-годишен работник е пострадал при инцидент в асфалтова база в района на кв. "Средна кула" в Русе. Мъжът е получил фрактура на единия крак и изгаряния по двата долни крайника, след като дрехите му са се възпламенили по време на работа, съобщиха от ОД на МВР - Русе.По първоначални данни инцидентът е станал при почистване на смесител за битум и асфалт. Наложило се е нагряване с горелка, като работникът се е намирал върху дървена стълба под съоръжението. Вероятно вследствие на попаднали битумни материали върху облеклото му, то се е запалило, което е довело до скок от стълбата.Сигналът за инцидента е подаден вчера около 16:47 ч. на телефон 112.Случаят е документиран и е образувано досъдебно производство за изясняване на всички обстоятелства около трудовата злополука.