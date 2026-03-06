33-годишна жена от Русе призна вината си по повдигнатото й обвинение в извършена при продължавано престъпление измама. За периода от 25 април 2020 г. до 2 юни 2021 г., чрез комуникация през интернет, подсъдимата, с цел да набави имотна облага за себе си, а в част от случаите и за трето лице, възбудила и подържала заблуждение у четирима души от различни населени места, че иска да имат сериозна връзка и отношение.Подсъдимата се регистрирала като потребител "Ivelina" в интернет сайт за запознанства и се представяла за жена, която търси мъж за сериозни oтнoшeния. Тя успяла да заблуди четиримата потърпевши - от Пловдив, Великотърновско, Плевенско и от Варна, относно действителната си самоличност, здравен статус и имотно състояние, твърдейки пред всеки поотделно, че възнамерява да се срещнат и да поддържат сериозна връзка, като при осъществените многобройни контакти през интернет ги убедила да ѝ изпращат парични суми за лечение, лекарства, квартира и др., чрез системата за парични преводи "Изипей“. По този измамлив начин подсъдимата причинила на четиримата пострадали имотна вреда в общ размер на 36 950 лева.33-годишната жена е неосъждана. Към момента причинените с престъплението имуществени вреди са възстановени. Делото приключи с постигнато между страните и одобрено от съда споразумение. Районен съд – Варна наложи на подсъдимата наказание от 10 месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от 3 години. Тя приема да заплати и сторените по делото разноски.Съдебният акт е окончателен.