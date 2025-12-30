Вчера късно следобед в Първо РУ - Русе е получен сигнал за взломна кражба от апартамент в централната част на града. По първоначални данни, за периода от 25 до 29 декември неизвестен извършител е проникнал в жилището на втория етаж чрез взломяване на ПВЦ врата на терасата, съобщиха от ОДМВР - Русе.На място е извършен оглед от оперативна група на полицията, като щетите все още се установяват. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 195 от Наказателния кодекс.