Разбиха склад на супермаркет заради сладкарски изделия
По данни на полицията, крадците са проникнали в супермаркет в кв. "Чародейка" чрез разбиване на стъклопакет на прозорец, след което са влезли в складовото помещение. Според потърпевшите кражбата е извършена между 22:30 часа на 6 януари и 06:30 часа на 7 януари, като е отнето неустановено количество сладкарски изделия.
На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство. В хода на разследването се предприемат всички необходими полицейски и процесуално-следствени действия.
