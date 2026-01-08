Взломна кражба в търговски обект в Русе разследват служители на Второ РУ. Сигнал за инцидента е подаден на 7 януари около 06:40 часа, съобщиха от ОДМВР - Русе.По данни на полицията, крадците са проникнали в супермаркет в кв. "Чародейка" чрез разбиване на стъклопакет на прозорец, след което са влезли в складовото помещение. Според потърпевшите кражбата е извършена между 22:30 часа на 6 януари и 06:30 часа на 7 януари, като е отнето неустановено количество сладкарски изделия.На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство. В хода на разследването се предприемат всички необходими полицейски и процесуално-следствени действия.