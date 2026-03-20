В хода на проведена специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества, служители на сектор "Криминална полиция“ от Първо РУ към ОДМВР – Русе разкриха две оранжерии за отглеждане на растения от рода на конопа и иззеха незаконно притежавано огнестрелно оръжие.В рамките на целенасочените полицейски действия, на 16 март 2026 г. в централната част на гр. Русе е установен и спрян за проверка 41-годишен мъж, управляващ лек автомобил "Ауди А3“. Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни.В резултат на проведените последващи оперативно-издирвателни мероприятия и събрани данни за евентуална престъпна дейност, са предприети процесуално-следствени действия в имоти, ползвани от лицето.При претърсване в частен имот в с. Пиргово, полицейските служители са открили и иззели боен пистолет и боеприпаси за него, притежавани без надлежно разрешение. В прилежаща постройка към имота е установена оборудвана оранжерия, в която са открити 65 растения марихуана, както и технически средства и съоръжения, предназначени за тяхното отглеждане.Разследването е продължило и на адрес в гр. Русе, в района на жк "Мидия Енос“, където е разкрита втора оранжерия. В жилището са установени общо 108 растения марихуана – 64 в процес на отглеждане и 44 в стадий на сушене. Иззети са и специализирани съоръжения за отглеждане, сушене и обработка на наркотични вещества.В хода на извършените процесуално-следствени действия са намерени и иззети допълнителни веществени доказателства, включително пособия за разфасоване и мобилни комуникационни устройства, имащи отношение към разследваната престъпната дейност.По случая е образувано досъдебно производство, като работата по цялостното му изясняване и документиране продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Русе.