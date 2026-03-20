Разкриха две оранжерии с марихуана в Русенско, иззеха над 170 растения
©
В рамките на целенасочените полицейски действия, на 16 март 2026 г. в централната част на гр. Русе е установен и спрян за проверка 41-годишен мъж, управляващ лек автомобил "Ауди А3“. Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни.
В резултат на проведените последващи оперативно-издирвателни мероприятия и събрани данни за евентуална престъпна дейност, са предприети процесуално-следствени действия в имоти, ползвани от лицето.
При претърсване в частен имот в с. Пиргово, полицейските служители са открили и иззели боен пистолет и боеприпаси за него, притежавани без надлежно разрешение. В прилежаща постройка към имота е установена оборудвана оранжерия, в която са открити 65 растения марихуана, както и технически средства и съоръжения, предназначени за тяхното отглеждане.
Разследването е продължило и на адрес в гр. Русе, в района на жк "Мидия Енос“, където е разкрита втора оранжерия. В жилището са установени общо 108 растения марихуана – 64 в процес на отглеждане и 44 в стадий на сушене. Иззети са и специализирани съоръжения за отглеждане, сушене и обработка на наркотични вещества.
В хода на извършените процесуално-следствени действия са намерени и иззети допълнителни веществени доказателства, включително пособия за разфасоване и мобилни комуникационни устройства, имащи отношение към разследваната престъпната дейност.
По случая е образувано досъдебно производство, като работата по цялостното му изясняване и документиране продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Русе.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.