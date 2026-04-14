32-годишна жена от Русе е установена като извършител на кражба в търговски обект в централната част на града, съобщиха от полицията. Престъплението е извършено на 10 март, когато от дамска чанта е било откраднато портмоне, съобщиха от ОД на МВР - Русе за Ruse24.bg.

По данни на разследващите, в него е имало около 600 евро и две дебитни карти. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия, криминалистите са влезли в следите на извършителката.

Работата по случая продължава.