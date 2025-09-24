Разследват 32-годишен за наркотици в Русе

© На 23.09.2025 г., около 15:15 ч., на ул. "Янтра“ в гр. Русе от екип на Второ РУ е извършена проверка на двама мъже. При полицейските действия става ясно, че те са на възраст 37 и 32 години, като от ръката на по-младия е паднало станиолово пакетче. В него е имало около 2 гр. кристално вещество, реагирало положително на метамфетамин.



Случаят е документиран от служителите на реда, образувано е досъдебно производство срещу 32-годишния мъж за притежание на наркотик (чл. 354а, ал.3 от НК), съобщиха от полицията.