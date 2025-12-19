Разследват кражба от лек автомобил в Русе
Автомобилът е бил паркиран зад бензиностанция на бул. "България". В откраднатата чантичка е имало 130 лева в брой, свидетелство за управление на МПС, лични документи и две връзки с ключове. Липсата е била установена по-късно, след като собственикът се е прибрал и е паркирал автомобила пред дома си.
По случая е образувана преписка за престъпление по чл. 194 от Наказателния кодекс. Работата по разследването продължава.
