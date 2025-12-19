Във Второ районно управление - Русе е постъпило заявление за извършена кражба от лек автомобил. По данни на потърпевшия, за времето от 16:00 до 17:00 часа предишния ден от колата му е била отнета чантичка, съобщиха от ОДМВР - Русе.Автомобилът е бил паркиран зад бензиностанция на бул. "България". В откраднатата чантичка е имало 130 лева в брой, свидетелство за управление на МПС, лични документи и две връзки с ключове. Липсата е била установена по-късно, след като собственикът се е прибрал и е паркирал автомобила пред дома си.По случая е образувана преписка за престъпление по чл. 194 от Наказателния кодекс. Работата по разследването продължава.