Разследват кражба с взлом на оживен булевард в Русе

© Русе Медиа Вчера сутринта, чрез телефон 112, в Първо РУ е постъпил сигнал за извършена взломна кражба на адрес на бул. "Фердинанд“ в Русе, съобщи полицията в града.



Според потърпевшият собственик, от негово избено помещение на въпросния адрес, за били извършени две последователни взломни кражби.



Първата кражба - в нощта срещу 25 август, когато е отнет електрически велосипед марка "Gazela“, а втората - в тъмните часове на денонощието срещу 28 август, когато от мазето са откраднати различни електроинструменти и ръчни пособия: ударна бормашина, електрическо зеге, акумулаторен винтоверт, бормашина, отвертки и други инструменти.



По случая е започнато разследване, като е образувано досъдебно производство с първо процесуално действие – оглед на местопроизшествието. Изяснява се престъпление по чл. 195 от НК. Нанесените с деянието щети се уточняват.



