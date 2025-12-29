В нощта на 27 декември в апартамент в Русе е бил открит мъртъв 26-годишен мъж. На мястото на инцидента разследващите са намерили следи, свързани с употреба на наркотични вещества, съобщиха от ОДМВР - Русе.По случая е образувано досъдебно производство, а органите на реда продължават разследването, за да изяснят причините за смъртта.