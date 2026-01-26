Развитието на дуалното образование ще бъде обсъдено в Русе
Финансовата рамка на програмата надхвърля 6 млн. евро, като 15 процента от средствата са българско участие, а изпълнението ѝ ще продължи до средата на 2029 година. Тя е фокусирана върху постигането на устойчива, национално интегрирана система за професионално образование и обучение, водена от нуждите на бизнеса. Заложени са и дейности за кариерно ориентиране и популяризиране на професионалното образование и обучение сред младите. Ще бъдат разработени и инструменти за качество, които образователните институции и работодателите да използват за подобряване на дуалното си обучение.
Дуалното професионално образование е част от българската образователна среда от 2015 г., когато първият проект "Домино“ постави основите на неговото развитие в рамките на Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Сега в продължението "Домино 2“ фокусът пада върху работодателите като движеща сила за професионалното образование, без предварително избрани региони, професии или училища. Припомняме, че Русе и регионът е лидер в сферата на дуалното образование. През настоящата учебна година в дуална форма на обучение са общо 315 ученици в 20 специалности.
