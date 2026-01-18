Сподели close
Развитието на футбола в Северна България бе във фокуса на среща между областния управител на Русе Драгомир Драганов, кмета Пенчо Милков и ръководството на Българския футболен съюз (БФС) начело с президента на организацията Георги Иванов.

По време на дискусиите, в които участваха още заместник-кметът по спорт и младежки дейности Борислав Рачев и координаторът на БФС Димитър Димитров – Кулеманса, бяха разгледани основните предизвикателства пред клубовете – състоянието и поддръжката на спортната инфраструктура, недостигът на квалифицирани кадри, развитието на аматьорския футбол и нуждата от устойчиви модели за работа в детско-юношеските школи. За пореден път Драгомир Драганов подчерта, че благодарение и на доброто сътрудничество с всички кметове от региона спортът, в т.ч. и футболът се развиват наистина много добре навсякъде в Русенско.

В рамките на разговорите бе обсъдено и създаването на "Академия БФС“, която ще обучава младите таланти от страната. Предвидено е тя да стартира своята дейност през сезон 2026/27, но работата по нейното създаване вече е в напреднал етап. В нея юношите не само ще водят футболна подготовка, но и ще им бъде осигурено образование и личностно развитие. Децата ще тренират, учат и играят заедно, като ще бъдат в една паралелка с напълно координиран учебно-тренировъчен процес. Предвиден е пълен пансион и всички необходими условия за живот, обучение и възстановяване.

За гарантиране на подготовка спрямо актуалните европейски практики и изисквания на ФИФА и УЕФА за развитие на талантите ще бъде осигурен методист на ФИФА, който ще работи ежедневно със състезателите. Академията ще се намира в София и ще работи пълен професионален екип - треньори, кондиционен отговорник, треньор на вратари, анализатор, спортен психолог, педагози, медицински екип, физиотерапевт и нутриционист. Селекцията ще се извършва чрез кастинги в цялата страна с предварително зададени спортно-технически, физически и психо-социални критерии, за да получи всеки талант равен шанс за развитие.

Представителите на БФС представиха актуалните програми и мерки за подкрепа, както и възможностите за съвместни действия между централата, зоналните съвети и клубовете за подобряване на условията и повишаване на качеството на футболната среда. Срещата е част от ежегодната обиколка на централата в страната. Предвижда се и среща на ръководството на БФС с представители на над 50 футболни клуба от Северна България. Освен от Русе в инициативата ще се включат още футболните клубове от Силистра, Разград и Търговище.

Припомняме, че през миналата година голмайсторът на българското първенство за сезон 2000 – 2001 година и настоящ президент на Българския футболен съюз /БФС/ Георги Иванов беше награден със знака на областния управител на Русе Драгомир Драганов. Отличието му бе връчено лично от Драгомир Драганов за цялостния му принос към развитието на българския футбол и насърчаването на спортната активност сред младите. "В един свят, изпълнен с напрежение и предизвикателства, спортът е спасение и надежда. Той обединява хората, създава приятелства и дава смисъл. За младите спортът е път към здравословен начин на живот и силна личност, а за обществото – основа за по-здраво, дисциплинирано и сплотено бъдеще. Спортът не само изгражда шампиони – той изгражда достойни хора“, каза той.