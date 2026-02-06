Развяха знамето на Русе на Южния полюс
Проф. Пимпирев получи знамето през януари от заместник-кмета на Русе Златомира Стефанова, когато изследователят гостува в града за представянето на научното изследване "Подводната вкаменена гора“. Тогава той пое ангажимент да развее флага по време на експедицията на Ледения континент.
При завръщането си в България Гергана Георгиева ще върне знамето, заедно със снимки от настоящата експедиция, както и кадри от предходна нейна мисия, когато флагът беше развят на остров Сноу. Това е седмата експедиция на русенката, която изследва сеизмичността на ледниците, а акцент в научната й работа е разпространението на сеизмичните вълни при силни земетресения.
