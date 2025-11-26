Редовна автобусна линия през Дунав мост ще свързва Русе и Гюргево, транспортът ще е еко
©
Румънските представители предложиха автобусите да се движат четири пъти дневно – два пъти сутрин и два пъти следобед. Според тях най-добрият вариант е началната спирка в Гюргево да бъде на централния пазар, а последната – преди Дунав мост. След това линията продължава по русенския маршрут, съобщи общината.
Заместник-кметът Златомира Стефанова обясни, че Община Русе отдавна е кандидатствала и е спечелила като водещ партньор проекта "Прилагане на интегриран териториален подход в Община Русе чрез Концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с Община Сливо поле и Общински Транспорт Русе ЕАД", чийто управляващ орган е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На 25 ноември Община Русе подписа с МРРБ административен договор за безвъзмездна финансова помощ за закупуването на два екологично чисти електрически автобуса, които да обслужват линията Русе-Гюргево. Те ще бъдат дълги 12 метра и с пробег поне 200 км с едно зареждане. Заедно с автобусите ще бъдат закупени и зарядни станции. Стефанова уточни, че сега местната администрация в Русе подготвя обществената поръчка за закупуване на електробусите.
"Предвижда се обществено обсъждане, на което гражданите да посочат предпочитаните от тях спирки на автобуса в Русе. След това маршрутите на двата града ще се съгласуват на ниво администрации. Докато работим заедно за решаването на екологичните предизвикателства, искаме да покажем, че сътрудничеството между нашите градове има и много положителни измерения, защото автобусната линия ще свърже хората, бизнеса и културата на двата бряга на Дунав", каза Стефанова.
Беше постигнато единодушие да се проведат разговори с представители на транспортното ни министерство, за да се обсъди възможността да се намали или премахне таксата за Дунав мост. Заместник-кметът Димитър Недев поясни, че това е начин да се намали цената на билета. "Независимо от резултата от тези разговори, Община Русе предвижда социално поносима цена, която да улесни мобилността и да насърчи хората да ползват обществен екологичен транспорт вместо личните си автомобили", каза Недев.
Недев потвърди, че "Общински транспорт Русе" ЕАД ще поеме изпълнението на автобусната линия Русе – Гюргево. Община Русе се ангажира с отговорно и прозрачно управление на проекта, който ще бъде важна стъпка към по-добра транспортна свързаност, опазване на околната среда в региона и стимулиране на туристическия, културен и стопански обмен между двата града.
Още от категорията
/
Борислав Рачев участва в обсъждането на Пътната карта за развитие на младежката работа в България
18:38
Оранжерийното производство на екологични зеленчуци ще бъде на фокус в заседание на българо-румънска земеделска работна група
24.11
Русе диша по-зелено: Над 500 ученици облагородиха града в рамките на проекта "Малки еко герои"
24.11
Отборът на ОДМВР – Русе с призови отличия на Републиканския турнир по "Полицейска лична защита" и карате
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Три кражби в Русе за последното денонощие
19:23 / 25.11.2025
Пенчо Милков в Гюргево: Здравето на жителите е над всякакви иконо...
19:13 / 25.11.2025
Русе грейва: Вижте кога ще светне голямата елха пред общината
17:05 / 25.11.2025
Спокойно време в Русе
16:03 / 25.11.2025
Вижте културната програма за месец декември в Русе
15:16 / 25.11.2025
Кметът отличи русенски полицаи за успехите им в национални състез...
14:02 / 25.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.