ЗАРЕЖДАНЕ...
Регионалният исторически музей в Русе ще реализира голям културен проект
©
В своята работа с читалища Русенският музей е попадал на много случаи, в които местните институции изпитват затруднения при разпознаването на културни наследства, както и при тяхното възможно опазване и употреби. Често срещано е различни предмети, които се пазят в читалищната "сбирка“ да се употребяват като "реквизит“ при сценични представления на местни ритуални практики, след което да се връщат отново.
С проекта "Тайни колекции, споделени наследства“ ще се идентифицират форми на културни наследства в осем селища – Тетово, Кацелово, Обретеник, Ценово, Юпер, Сеново, Попина, Долна Студена. Музейните експерти ще помогнат в идентифицирането на културни наследства, пазени в читалищата, ще съдействат и методически за вписването в инвентарни книги, които също ще бъдат създадени по проекта.
Дейностите са реална помощ за читалищата, които така ще могат да регистрират колекциите си според Закона за културното наследство. Ще бъде проведено обучение и ще се предоставят насоки при експонирането на артефактите по места, за да бъдат експонирани по адекватен начин. Музейните специалисти ще изработят необходимите документи, за да могат читалищата да кандидатстват за статута на обществената колекция и така да излязат наяве съществуващи форми на наследство.
След регистрацията на предметите някои от тях ще участват в изложба, създадена с художествената интерпретация на темата от Еслица Попова.
Още от категорията
/
Териториалните инвестиции в Северен централен район обсъди областният управител на Русе на заседание в Габрово
25.10
Ученици от четири русенски училища премериха сили в състезание по спортно-туристически дисциплини
25.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Форум, посветен на кибертормоза, ще се проведе тази седмица в Рус...
16:14 / 25.10.2025
Териториалните инвестиции в Северен централен район обсъди област...
16:02 / 25.10.2025
Русенци се обединяват, за да почистят язовира в Николово
12:35 / 25.10.2025
След бедственото положение: Пресушеното езеро Липник възпрепятств...
11:49 / 25.10.2025
Община Русе стартира проект за модернизация на детска градина
16:59 / 24.10.2025
Кметът Пенчо Милков поздрави русенски ученици, участвали в "Стани...
16:25 / 24.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.