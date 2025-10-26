Проектът "Тайни колекции, споделени наследства“ на Регионален исторически музей – Русе получи подкрепата на Национален фонд "Култура“ и ще се реализира през 2026 г. Концепцията предвижда дейности, свързани с опазването, споделянето и интерпретирането на местни културни наследства – основа за обществени колекции в осем читалища от три области - Русе, Разград и Силистра.В своята работа с читалища Русенският музей е попадал на много случаи, в които местните институции изпитват затруднения при разпознаването на културни наследства, както и при тяхното възможно опазване и употреби. Често срещано е различни предмети, които се пазят в читалищната "сбирка“ да се употребяват като "реквизит“ при сценични представления на местни ритуални практики, след което да се връщат отново.С проекта "Тайни колекции, споделени наследства“ ще се идентифицират форми на културни наследства в осем селища – Тетово, Кацелово, Обретеник, Ценово, Юпер, Сеново, Попина, Долна Студена. Музейните експерти ще помогнат в идентифицирането на културни наследства, пазени в читалищата, ще съдействат и методически за вписването в инвентарни книги, които също ще бъдат създадени по проекта.Дейностите са реална помощ за читалищата, които така ще могат да регистрират колекциите си според Закона за културното наследство. Ще бъде проведено обучение и ще се предоставят насоки при експонирането на артефактите по места, за да бъдат експонирани по адекватен начин. Музейните специалисти ще изработят необходимите документи, за да могат читалищата да кандидатстват за статута на обществената колекция и така да излязат наяве съществуващи форми на наследство.След регистрацията на предметите някои от тях ще участват в изложба, създадена с художествената интерпретация на темата от Еслица Попова.