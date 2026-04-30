На 6 май, сряда, град Русе отбелязва не само Деня на храбростта и българската армия и църковния празник на Свети Георги Победоносец, но и Деня на Русе. По този повод Регионален исторически музей – Русе обявява свободен вход за посещение на експозицията на Историческия музей, разположен на пл. "Александър Батенберг" 3. Работното време на музея е от 9.00 до 18.00 ч.

Сградата на Историческия музей е построена през 1882 г. по проект на австрийския архитект Фридрих Грюнангер. Първоначално е предназначена за Окръжно управление. През 1946 г. в нея се настанява Окръжния съд, а от 2007 г. след преустройство, тук се помещава Историческия музей. Експозиционните зали са разположени на два етажа и представят експонати от археологическите обекти от Русе и региона, както и част от въоръжението от периода на Освобождението до Втората световна война.

Освен постоянната експозиция, посетителите ще могат да разгледат и две временни изложби. В зала "Княз Александър I" е представена гостуващата експозиция "Поглед към началото. Най-старият некропол на Деултум", създадена от Общинския исторически музей в Средец. Тя показва находки от проучванията в Националния археологически резерват "Деултум - Дебелт" и представя част от богатата колекция на музея в Средец от керамични и стъклени съдове, бижута, медицински инструменти, детски играчки и фрагменти от всекидневните игри на римляните.

В зала "Русе" е подредена гостуващата изложба "Раннохристиянски римски мозайки, открити на българска земя" с автор Катя Лекова. Експозицията представя вдъхновяваща интерпретация на античните мозайки – своеобразни "килими" от камък с разнообразни форми и цветове, създадени от мраморни фрагменти, изкусно подредени в интериора на римски домове и обществени сгради.

Подобни образци на изтънченото римско изкуство са открити на множество места по българските земи и представляват културно наследство с изключителна стойност. Съхраняването им обаче изисква значителни ресурси и грижи, тъй като често са изложени на открито в труднодостъпни райони, а пренасянето им в музейна среда е сложно и в много случаи невъзможно. Изложбата включва 33 картини, създадени с алкидни бои върху стъкло, всяка от които е ръчно изработена по авторска методология, целяща максимално дълготрайно съхранение на изображението.