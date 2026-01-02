Регионалният исторически музей в Русе обяви, че от днес входните билети са намалени и закръглени в полза на посетителите. Така вместо 5,11 евро (около 10 лева), билетът за възрастни вече струва 5 евро. Това съобщиха от музея чрез публикация въвРешението е продиктувано от необходимостта за удобство при разплащанията и избягване на работа с дребни монети.Този ход улеснява значително работата на касите, като позволява трансакциите да се извършват с една банкнота и елиминира нуждата от поддържане на големи наличности от монети за ресто. За туристите и гостите на града това означава както по-бързо обслужване, така и символична отстъпка от реалната стойност на досегашния билет.От музея канят гражданите и гостите на града да се възползват от намалените цени и да разгледат постоянните и временните експозиции, които представят богатото културно и историческо наследство на Русе и региона.