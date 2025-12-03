През изминалото денонощие екипите на РДПБЗН - Русе са реагирали на четири сигнала за пожари в града и региона.Първият инцидент е станал между 14:04 ч. и 14:52 ч. в изоставена бетонна сграда на ул. "Никола Й. Вапцаров" в Русе, където са били запалени отпадъци. Екип на Първа РСПБЗН - Русе е потушил огъня. Причината е небрежност при боравене с открит огън, като няма преки материални щети.Около 15:47 ч. в село Полско Косово, общ. Бяла, три автомобила на РСПБЗН - Бяла са реагирали на сигнал за пожар в необитаема едноетажна къща. Благодарение на гасителните действия са спасени приземните части на къщата и допълнителна постройка. Предполага се, че огънят е възникнал вследствие на детска игра.В квартал "Родина" в Русе са регистрирани два случая на запалени отпадъци в метални контейнери. Първият е на ул. "Згориград" до бл. "Крали Марко" между 16:32 и 17:45 часа, а вторият на ул. "Чипровци" номер 21 между 23:35 ч. и 00:05 ч. И в двата случая причината е небрежност при боравене с огън, а пожарите са потушени без материални щети.