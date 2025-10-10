Новини
Река Янтра прелива при село Долна Студена
Автор: Емануела Вилизарова 11:59Коментари (0)46
© Областна администрация - Русе
Рязко се повиши нивото на река Янтра при русенското село Долна Студена, намиращо се на територията на община Ценово, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Реката вече е достигнала ниво от над 5 метра и е започнала да залива обработваема земя. Въпреки това на този етап няма пряка опасност за населението и имуществото на хората.

Причината за бедствието са проливните дъждове през предходните няколко дни, които на места надхвърлиха 200 л/кв. м. Смята се, че приливът на вода идва от течението в района на областите Габрово и Велико Търново. По първоначална информация високото ниво на реката е довело до компрометиране на пътния мост, преминаващ близо до селото. Предстоят огледи. При необходимост съоръжението ще бъде временно затворено. По разпореждане на областния управител Драганов до половин час на място ще бъде изпратена специализираха техника, включително багери и кранове, които да отстранят дърветата, подприщили течението на реката точно в района на моста.

Областният управител обясни, че дърветата са завлечени от силното течение по-нагоре по река Янтра. Той е в постоянен контакт с кмета на Ценово д-р Петър Петров и кмета на Долна Студена Николай Николов, а също и с всички държавни структури. Ако се наложи, ще бъдат предприети мерки за оформяне на допълнителни временни защитни диги, обясни Драганов.

Още по темата: общо новини по темата: 124
10.10.2025 Влагата в язовирната стена край Николово намалява, свлачището не се е
увеличило
09.10.2025 Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
09.10.2025 Бетон върху река: Какво е довело до застрояването на Елените?
09.10.2025 Климатолог: Когато се пренебрегват знаците от природата, си слагате главата в торбата
09.10.2025 Бедствено положение и евакуация в Русенско за следващите два дни
09.10.2025 Какъв е най-лошият възможен сценарий, ако дигата на езерото край Николово се скъса?
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Виж още:
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
17:06 / 09.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
17:19 / 09.10.2025
Прехвърлиха делото за пребития шеф на полицията в Русе към прокуратурата във Велико Търново
Прехвърлиха делото за пребития шеф на полицията в Русе към прокуратурата във Велико Търново
16:59 / 08.10.2025
