Река Янтра прелива при село Долна Студена
Причината за бедствието са проливните дъждове през предходните няколко дни, които на места надхвърлиха 200 л/кв. м. Смята се, че приливът на вода идва от течението в района на областите Габрово и Велико Търново. По първоначална информация високото ниво на реката е довело до компрометиране на пътния мост, преминаващ близо до селото. Предстоят огледи. При необходимост съоръжението ще бъде временно затворено. По разпореждане на областния управител Драганов до половин час на място ще бъде изпратена специализираха техника, включително багери и кранове, които да отстранят дърветата, подприщили течението на реката точно в района на моста.
Областният управител обясни, че дърветата са завлечени от силното течение по-нагоре по река Янтра. Той е в постоянен контакт с кмета на Ценово д-р Петър Петров и кмета на Долна Студена Николай Николов, а също и с всички държавни структури. Ако се наложи, ще бъдат предприети мерки за оформяне на допълнителни временни защитни диги, обясни Драганов.
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
13:13 / 09.10.2025
