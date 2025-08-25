Рекорден брой участници се включват в конкурса за торта "Гараш"

© Рекорден брой участници са заявили своето желание да покажат кулинарния си талант в конкурса за домашно приготвена торта "Гараш“. 40 души ще представят десерта в традиционния му вид, а 51 ще изкушат присъстващите със своя нетрадиционен прочит на рецептата.



Тази година Празникът на торта "Гараш“, организиран от Община Русе, ОП "Русе Арт" и Общинска фондация "Русе - град на свободния дух", ще се проведе на 13 септември. Вкусната надпревара ще започне в 10 ч. в съботния ден и ще се проведе на сцената до Съдебната палата. Любителите сладкари, записали се в конкурса, тази година са от цяла България, като интересното е, че участниците от други градове са повече от русенци. Те ще бъдат оценявани от професионално жури, чийто председател е известният и зад граница сладкар шеф Иван Александров.



Членове ще бъдат шеф Иван Сарамандов, работил в ресторант с 3 звезди "Мишлен“, шеф Момчил Кирилов от "Фитнес шеф Русе“, шеф Светломир Петров - главен готвач на "Дунав Плаза“, и русенката шеф Дария Русанова, преминала мастър класове при едни от най-популярните сладкари в България и по света. Най-добрите торти ще бъдат избирани и от директорката на Професионалната гимназия по туризъм Ренета Вълева. Русенското учебно заведение традиционно партнира на Празника на торта "Гараш“.



Наградите в конкурса са осигурени от "Александровс академи“ и включват по 5 кг шоколад за първо, второ и трето място във всяка от двете категории. Класираните на първо място любители сладкари ще получат и ваучери на стойност 2 000 лв. от професионалната академия на шеф Александров, които са за курс "Основни сладкарски техники“ с диплома от Министерството на образованието и науката. Конкурсът ще представи и изненада за аудиторията - специално жури от инфлуенсъри и хора от публиката ще даде парична награда за най-добрата според тях торта "Гараш". Членовете на инфлуенсърската комисия са познати любими лица от социалните мрежи, които се изявяват ежедневно във виртуалното пространство и ще бъдат обявени допълнително. Част от критериите към участниците, записали се в конкурса за традиционна торта "Гараш“, включват вдъхновение от домашните рецепти, изчистен и елегантен вид, както и личен почерк.



Журито ще оценява нетрадиционните торти според вдъхновението, което надгражда класиката, иновация в съставките, връзка с оригинала и други. Максималният брой точки в двете категории на конкурса е 100.