ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Рекорден брой участници се включват в конкурса за торта "Гараш"
Тази година Празникът на торта "Гараш“, организиран от Община Русе, ОП "Русе Арт" и Общинска фондация "Русе - град на свободния дух", ще се проведе на 13 септември. Вкусната надпревара ще започне в 10 ч. в съботния ден и ще се проведе на сцената до Съдебната палата. Любителите сладкари, записали се в конкурса, тази година са от цяла България, като интересното е, че участниците от други градове са повече от русенци. Те ще бъдат оценявани от професионално жури, чийто председател е известният и зад граница сладкар шеф Иван Александров.
Членове ще бъдат шеф Иван Сарамандов, работил в ресторант с 3 звезди "Мишлен“, шеф Момчил Кирилов от "Фитнес шеф Русе“, шеф Светломир Петров - главен готвач на "Дунав Плаза“, и русенката шеф Дария Русанова, преминала мастър класове при едни от най-популярните сладкари в България и по света. Най-добрите торти ще бъдат избирани и от директорката на Професионалната гимназия по туризъм Ренета Вълева. Русенското учебно заведение традиционно партнира на Празника на торта "Гараш“.
Наградите в конкурса са осигурени от "Александровс академи“ и включват по 5 кг шоколад за първо, второ и трето място във всяка от двете категории. Класираните на първо място любители сладкари ще получат и ваучери на стойност 2 000 лв. от професионалната академия на шеф Александров, които са за курс "Основни сладкарски техники“ с диплома от Министерството на образованието и науката. Конкурсът ще представи и изненада за аудиторията - специално жури от инфлуенсъри и хора от публиката ще даде парична награда за най-добрата според тях торта "Гараш". Членовете на инфлуенсърската комисия са познати любими лица от социалните мрежи, които се изявяват ежедневно във виртуалното пространство и ще бъдат обявени допълнително. Част от критериите към участниците, записали се в конкурса за традиционна торта "Гараш“, включват вдъхновение от домашните рецепти, изчистен и елегантен вид, както и личен почерк.
Журито ще оценява нетрадиционните торти според вдъхновението, което надгражда класиката, иновация в съставките, връзка с оригинала и други. Максималният брой точки в двете категории на конкурса е 100.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Смъртоносно забавление край Созопол
22:49 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
21:06 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: