Тенденцията за ръст в трафика на Дунав мост се запазва и през тази година, въпреки продължаващите дейности по цялостната рехабилитация на съоръжението, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. По-рано днес той отново посети граничния преход между България и Румъния при Русе – Гюргево, където инспектира обработката срещу обледяване.Ръстът в трафика през 2025 г. в сравнение с предходната 2024-а е около 11%, отчита Драганов. По негови думи преминалите превозни средства за посочения период през съоръжението само в едната посока са с над 155 000 повече, като 120 000 от тях са леките коли. За сравнение броят на всички видове моторни превозни средства излезли от страната в посока Румъния през 2025 г. през Дунав мост е 1 630 305, а през 2024 г. - 1 475 154.Според Драганов причината за рекордната натовареност е пълноправното присъединяване на България към Шенгенското пространство. По негови думи увеличаването на трафика ще продължи и през настоящата година, като това ще се дължи най-вече на влизането ни в еврозоната. Драганов смята, че това ще направи страната ни и в частност региона ни още по-привлекателна дестинация за нови международни инвестиции и развитие на бизнеса. Само за първата седмица на този януари преминалите леки автомобили са с около 3000 повече спрямо същия период на вече изминалата година.