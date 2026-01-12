Рекорден трафик: Над 1,6 млн. превозни средства са преминали през Дунав мост при Русе през изминалата година
Областна администрация - Русе
Ръстът в трафика през 2025 г. в сравнение с предходната 2024-а е около 11%, отчита Драганов. По негови думи преминалите превозни средства за посочения период през съоръжението само в едната посока са с над 155 000 повече, като 120 000 от тях са леките коли. За сравнение броят на всички видове моторни превозни средства излезли от страната в посока Румъния през 2025 г. през Дунав мост е 1 630 305, а през 2024 г. - 1 475 154.
Според Драганов причината за рекордната натовареност е пълноправното присъединяване на България към Шенгенското пространство. По негови думи увеличаването на трафика ще продължи и през настоящата година, като това ще се дължи най-вече на влизането ни в еврозоната. Драганов смята, че това ще направи страната ни и в частност региона ни още по-привлекателна дестинация за нови международни инвестиции и развитие на бизнеса. Само за първата седмица на този януари преминалите леки автомобили са с около 3000 повече спрямо същия период на вече изминалата година.
