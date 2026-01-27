Сподели close
Замърсяването на местните и световните водни басейни с пластмаса, както и набелязването на конкретни стъпки за справяне с екологичния проблем, обсъдиха на среща кметът Пенчо Милков и трикратният рекордьор на Гинес Теодор Цветков. 31-годишният русенец сподели лични наблюдения от участието си в дистанционното ледено плуване Ice Sevens, което включва плуване по 1 миля (~1.609 км) на всеки от седемте континента при температура на водата под 5 градуса. Досега младежът е плувал в Мароко, Николово, Нова Зеландия и Мексико.  

Цветков е единственият състезател в надпреварата, който застава зад екологична кауза, свързана с опазване чистотата на водните басейни. "Както ледената вода, така и природата са безпощадни към грешките. Без незабавни мерки срещу пластмасовите отпадъци във водите ни бъдещето на планетата е обречено", заяви Цветков.

Милков подчерта, че с активността си Теодор доказва колко значим посланик на важни каузи е спортът. "Твоят глас достига до хора и институции, до които администрациите понякога не могат и в това е твоята мисия –  да превръщаш статистиката за замърсяването в човешка история", каза кметът.

Следващите предизвикателства за русенеца в Ice Sevens ще бъдат в  Япония, Антарктика и Южна Америка. По този повод Цветков поиска да получи общинското знаме, за да го развее на планината Фуджи в Япония, където отива през февруари, за да плува в петте езера, разположени там.

Теодор сподели, че за него най-важно е да се представи отлично на Европейското първенство по ледено плуване, което ще се проведе от 1 до 8 февруари в Молвено, Италия. Там той ще се състезава в дисциплини от 50 м до 1 км. Ако успее да преплува 1 км, ще стане 28-ият човек в света, спечелил Тройна корона. Тя се дава само на тези, които са плували в Северното и Южното полукълбо, и са взели участие в Европейско или Световно първенство за плуване в басейн. За изключителните си постижения в дистанционното плуване в ледени води русенецът беше класиран през януари на девето място в света.