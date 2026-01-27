Пенчо Милков и трикратният рекордьор на Гинес Теодор Цветков. 31-годишният русенец сподели лични наблюдения от участието си в дистанционното ледено плуване Ice Sevens, което включва плуване по 1 миля (~1.609 км) на всеки от седемте континента при температура на водата под 5 градуса. Досега младежът е плувал в Мароко, Николово, Нова Зеландия и Мексико.
Цветков е единственият състезател в надпреварата, който застава зад екологична кауза, свързана с опазване чистотата на водните басейни. "Както ледената вода, така и природата са безпощадни към грешките. Без незабавни мерки срещу пластмасовите отпадъци във водите ни бъдещето на планетата е обречено", заяви Цветков.
Милков подчерта, че с активността си Теодор доказва колко значим посланик на важни каузи е спортът. "Твоят глас достига до хора и институции, до които администрациите понякога не могат и в това е твоята мисия – да превръщаш статистиката за замърсяването в човешка история", каза кметът.
Следващите предизвикателства за русенеца в Ice Sevens ще бъдат в Япония, Антарктика и Южна Америка. По този повод Цветков поиска да получи общинското знаме, за да го развее на планината Фуджи в Япония, където отива през февруари, за да плува в петте езера, разположени там.
Теодор сподели, че за него най-важно е да се представи отлично на Европейското първенство по ледено плуване, което ще се проведе от 1 до 8 февруари в Молвено, Италия. Там той ще се състезава в дисциплини от 50 м до 1 км. Ако успее да преплува 1 км, ще стане 28-ият човек в света, спечелил Тройна корона. Тя се дава само на тези, които са плували в Северното и Южното полукълбо, и са взели участие в Европейско или Световно първенство за плуване в басейн. За изключителните си постижения в дистанционното плуване в ледени води русенецът беше класиран през януари на девето място в света.
Рекордьорът Теодор Цветков ще развее знамето на Русе на планината Фуджи
© Община Русе
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Откриха мъртъв пеликан в Мартен, птицата е предадена на РИМ - Рус...
17:24 / 26.01.2026
Властите в Русенско отчитат ръст на заболелите от грип и остри ре...
13:56 / 26.01.2026
Градският транспорт в Русе с нови цени на билетите от 1 февруари
13:30 / 26.01.2026
Автомобил се преобърна в крайпътна нива, 19-годишна жена пострада...
12:09 / 26.01.2026
Извършва се проверка на замърсяване на река Дунав край Русенско
10:59 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.