Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Изоставен ремонт на електроразпределителното дружество превърна зелените площи зад блок "Рупел" на булевард "Липник" в град Русе в незаконно депо за строителни отпадъци. Въпреки първоначалните обещания за бързо приключване на дейностите, десет месеца по-късно теренът остава разкопан, опасен и силно замърсен.

От 64 дни срок до година чакане

Сагата със смяната на подземните кабели започва в един неделен ден през май 2025 година. Според свидетелствата на живеещите в района, работниците стартират шумните изкопни дейности още в 08:00 часа сутринта в почивния ден. Тогава екипите на терен уверяват хората, че крайният срок за приключване на мащабния проект е точно 64 дни. Към днешна дата обаче – средата на март 2026 година, реалността на обекта се разминава драстично с дадените обещания, предаде Dunavmost.

Асфалт и бетон вместо цветя

Вместо да бъде възстановена и облагородена, междублоковата градинка в момента се използва като удобно сметище за изхвърляне на строителен боклук. Парчета асфалт, бетон и изкопна пръст са струпани директно върху земята, вместо да бъдат извозени в специализирани контейнери, както изискват наредбите.

"Явно има и високосни дни, защото днес, на 17 март 2026-та, положението е такова, каквото го виждате на снимката: не само недовършено, но и с добавени асфалтово-бетонни отпадъци", възмущава се Петинка Тодорова Петрова в публикация във Facebook.

Липса на реален контрол

Ситуацията повдига сериозни въпроси за ефективността на общинския контрол над фирмите монополисти, извършващи инфраструктурни ремонти в града. Жителите на квартала споделят усещането, че евентуалните финансови санкции от страна на местната администрация изобщо не трогват голямото дружество.

"Явно глобите, които Общината налага, са 'бълха ги ухапала', когато липсва уважение към гражданите на нашия град", допълни Петинка Тодорова Петрова в социалните мрежи. Според нея гласът на обикновените хора се чува единствено по време на избори пред урните, но не и когато става въпрос за реалните проблеми на градската среда.