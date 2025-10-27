ЗАРЕЖДАНЕ...
Ремонт налага затварянето на пътят Русе - Велико Търново
Между 10:15 и 11:15 часа, на 3 кратки интервала от около 5 минути ще се ограничи движението при 78-и км, в района на село Петко Каравелово. Временната промяна е поради авариен ремонт на електропреносната мрежа. По време на спиранията автомобилите ще изчакват на място, като трафикът ще се регулира с пътни знаци и сигналисти.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
