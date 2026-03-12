Ремонт спира движението по Дунав мост днес
От натоварения трафик по съоръжението е компрометирана старата и не ремонтирана настилка и сега се предприемат дейности, за да се осигури безопасността на движение. Очаква се това да бъде последният авариен ремонт на трасето, като се предвижда през първата седмица на април да бъде завършено платното в посока България и целият трафик да преминава по новотоплатно.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да планират предварително времето си за пътуване, предвид спирането на трафика по Дунав мост за около 5 часа. Шофьорите може да използват алтернативни маршрути на спиране на движението по Дунав мост при Русе.
В периода на ограничение водачите могат да използват като алтернативен маршрут първокласния път I-1 София - Видин и Дунав мост 2 за преминаване в Румъния. Възможен обходен маршрут е и през път I-7 Силистра – Шумен, от връзката с АМ "Хемус“ до ГКПП Силистра. Подробна карта на алтернативните маршрути за движение може да бъде намерена тук. При спирането на трафика по Дунав мост шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Карта с местата за изчакване са в приложения линк.
След започването на ремонта на Дунав мост при Русе: Областният управител поиска спешни мерки за облекчаване на трафика
