Ремонт за близо 9,2 милиона лева се изпълнява в общински детски градини и училища в Русе

© И през настоящата година Община Русе инвестира значителни средства в ремонт и облагородяване на образователната инфраструктура, за да осигури по-добри условия на възпитаниците на детски градини и училища. Предвидените ремонтни дейности за 2025 г. възлизат на близо 9,2 милиона лева, като в тях се включва финансиране от бюджета на местната администрация, собствени средства на образователните заведения и средства по одобрени проекти с национално и европейско финансиране.



В детските градини се изпълняват строителни дейности за над 576 хиляди лева, като се очаква те да бъдат завършени до началото на новата учебна година.



В ДГ "Чучулига“ ще се ремонтира детската площадка в двора на ул. "Иглика“ 2. В централната сграда на ДГ "Червената шапчица“ се извършва освежаване на физкултурния салон, 2 от занималните, 2 мокри помещения и медицинския кабинет, а във филиала "Светилник“ се работи по обновяване на една занималня и физкултурния салон. Строително-монтажни дейности за 50 000 лв. се извършват и във филиал "ЦЮР“ на ДГ "Иглика“, а настилката на външните площадки на ДГ "Звездица“ също ще претърпи промяна. Детска градина "Роза“ в Ново село ще се сдобие с подменена дограма в централната сграда, а помещенията ще бъдат пребоядисани. Ремонтирана ще бъде и кухнята майка.



Дейности през летните месеци се извършват и в останалите детски градини в общината, като финансирането е от собствения им бюджет и от Общинската образователна програма за 2025 г.



По Модул 3 на Програмата за изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за 2024 – 2027 г. на Министерството на образованието и културата са одобрени 6 общински училища. ОУ "Отец Паисий“ в Мартен, ОУ "Св. СВ. Кирил и Методий“ в Николово и русенските ОУ "Христо Смирненски“, ПГДВА "Йосиф Вондрак“, СУ "Възраждане“ и ОУ "Тома Кърджиев“ ще получат нови спортни площадки за близо 1 милион лева. Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура е подала документи за одобрение за изграждане на асансьор, а СУ "Възраждане“ е одобрено и по проект "Красива България“ на Министерството на труда и социална политика. В СУ "Възраждане“ ще бъде изграден външен асансьор за осигуряване на достъпна среда за 132 000 лв., като съфинансирането от бюджета на Община Русе е 66 000 лв. В ПГДВА ще се изпълни мярка за енергоспестяване – външно топлоизолиране на сградата, за което е осигурено съфинансиране в размер на 65 000 лв. от бюджета на местната администрация.



Одобрени за изпълнение са и проекти по Националната кампания "Чиста околна среда“ на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. В 8 детски градини, 12 общински училища, Центъра за специална образователна подкрепа и Общежитието за средношколци ще бъдат изградени еко зони и екологични дворни пространства за повече от 215 хиляди лева.



Ще се обновят и спортните площадки в ОУ "Тома Кърджиев“, основен ремонт ще се извърши на покрива и фасадата на училищата в Николово и Ново село. STEAM кабинети ще се изградят в 8 училища, а класни стаи ще бъдат ремонтирани в сградата на ОУ "Любен Каравелов“ и ОУ "Отец Паисий“ в Тетово.



Продължава работата по изграждане на новия учебен корпус и спортна зала с плувен басейн в СУ "Васил Левски“.