ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Ремонт за близо 9,2 милиона лева се изпълнява в общински детски градини и училища в Русе
В детските градини се изпълняват строителни дейности за над 576 хиляди лева, като се очаква те да бъдат завършени до началото на новата учебна година.
В ДГ "Чучулига“ ще се ремонтира детската площадка в двора на ул. "Иглика“ 2. В централната сграда на ДГ "Червената шапчица“ се извършва освежаване на физкултурния салон, 2 от занималните, 2 мокри помещения и медицинския кабинет, а във филиала "Светилник“ се работи по обновяване на една занималня и физкултурния салон. Строително-монтажни дейности за 50 000 лв. се извършват и във филиал "ЦЮР“ на ДГ "Иглика“, а настилката на външните площадки на ДГ "Звездица“ също ще претърпи промяна. Детска градина "Роза“ в Ново село ще се сдобие с подменена дограма в централната сграда, а помещенията ще бъдат пребоядисани. Ремонтирана ще бъде и кухнята майка.
Дейности през летните месеци се извършват и в останалите детски градини в общината, като финансирането е от собствения им бюджет и от Общинската образователна програма за 2025 г.
По Модул 3 на Програмата за изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за 2024 – 2027 г. на Министерството на образованието и културата са одобрени 6 общински училища. ОУ "Отец Паисий“ в Мартен, ОУ "Св. СВ. Кирил и Методий“ в Николово и русенските ОУ "Христо Смирненски“, ПГДВА "Йосиф Вондрак“, СУ "Възраждане“ и ОУ "Тома Кърджиев“ ще получат нови спортни площадки за близо 1 милион лева. Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура е подала документи за одобрение за изграждане на асансьор, а СУ "Възраждане“ е одобрено и по проект "Красива България“ на Министерството на труда и социална политика. В СУ "Възраждане“ ще бъде изграден външен асансьор за осигуряване на достъпна среда за 132 000 лв., като съфинансирането от бюджета на Община Русе е 66 000 лв. В ПГДВА ще се изпълни мярка за енергоспестяване – външно топлоизолиране на сградата, за което е осигурено съфинансиране в размер на 65 000 лв. от бюджета на местната администрация.
Одобрени за изпълнение са и проекти по Националната кампания "Чиста околна среда“ на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. В 8 детски градини, 12 общински училища, Центъра за специална образователна подкрепа и Общежитието за средношколци ще бъдат изградени еко зони и екологични дворни пространства за повече от 215 хиляди лева.
Ще се обновят и спортните площадки в ОУ "Тома Кърджиев“, основен ремонт ще се извърши на покрива и фасадата на училищата в Николово и Ново село. STEAM кабинети ще се изградят в 8 училища, а класни стаи ще бъдат ремонтирани в сградата на ОУ "Любен Каравелов“ и ОУ "Отец Паисий“ в Тетово.
Продължава работата по изграждане на новия учебен корпус и спортна зала с плувен басейн в СУ "Васил Левски“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
13:30 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
09:01 / 12.08.2025
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:18 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: