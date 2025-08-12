Ремонтират сградата на съда в Русе

© Окръжен съд - Русе Окръжен съд - Русе уведомява, че в сградата на Съдебната палата се извършват планови ремонтни дейности.



Възможно е да възникне временно неудобство, свързано с ограничен достъп до определени зони или повишен шум.



Ръководството на институцията се извинява за причиненото неудобство.