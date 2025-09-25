Ремонтни дейности затварят временно част от ул. "Шипка" на 28 септември

© На 28 септември /неделя/ от 8 до 16 ч. ще бъде затворено платното за движение от бул. "Цар Освободител“ към ул. "Шипка“ до жп прелеза. Ограничението се налага заради ремонт на тротоара, като дейностите ще се извършват от екипите на ОП "Комунални дейности“.



Районът ще бъде обезопасен и сигнализиран съгласно утвърдената временна организация на движението.



Призовават се водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути и да спазват стриктно поставените пътни знаци и табели.