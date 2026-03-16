Ремонтът на Дунав мост бе основен акцент в рамките на среща между областния управител Орлин Пенков и посланика на Румъния
© Областна администрация - Русе
В рамките на разговора Пенков увери посланик Предеску, че ремонтните дейности се извършват в срок и че през месец юли тази година те трябва да приключат. Обмисля се за Великденските празници движението по съоръжението да бъде възстановено в двете посоки, отбеляза Пенков и посочи, че така в рамките на няколко дни всички видове превозни средства ще преминават без ограничения.
"Идеята подлежи на още обсъждания, защото така има висока вероятност ремонтът на моста да се удължи с още около седмица, но мисля, че отварянето на моста за предстоящите празници е много добра идея. Така хората ще могат да пътуват напълно свободно, а по основните пътни артерии на града няма да се образуват задръствания", посочи Пенков.
Той и Нейно Превъзходителство Предеску се договориха да поддържат постоянен контакт и при необходимост адаптивното управление на трафика през съоръжението да бъде променяно в пълен синхрон с броя на преминаващите превозни средства от двете държави. По време на срещата бяха обсъдени още редица теми. Сред тях бяха развитието на туризма, бизнеса и културните отношения между България и Румъния. "Партньорството между България и Румъния е на стратегическо ниво, а област Русе играе ролята на важен център за икономическите и транспортните връзки между двете държави", категоричен бе Пенков и открои ролята на редица инициативи, насочени към насърчаване на сътрудничеството между институциите, бизнеса и културните организации от двете страни на река Дунав.
"Аз и екипът ми сме в готовност да продължим открития диалог по всички въпроси от взаимен интерес", каза още областният управител на крайдунавския град. В този контекст посланикът на Румъния в София изтъкна значителната роля на изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус" Лили Ганчева и сподели, че именно тя е човекът, който допринася толкова много за развитието на трансграничните отношения. Пенков също подкрепи казаното и засвидетелства признателността си към Лили Ганчева. Пенков подчерта, че Румъния е сред основните търговски партньори на страната ни. По данни на БНБ, сумарните преки чуждестранни инвестиции от Румъния в България към края на първото полугодие на 2025 г. възлизат на 398,7 млн. евро. Същевременно непрекъснат ръст се отчита и при стокообмена между двете страни, като на пример за 2024 г. той надхвърля 7.3 милиарда евро.
В рамките на срещата бяха обсъдени и възможностите за реализиране на съвместни проекти по европейски програми, които да допринесат за устойчивото развитие на региона и за укрепването на връзките между местните общности. И двете страни изразиха увереност, че активният диалог и доброто партньорство ще продължат да създават нови възможности за развитие и сътрудничество в интерес на гражданите на двете държави.
До края на настоящата седмица се предвижда областният управител Орлин Пенков да проведе среща с префекта и председателя на Окръжния съвет в Гюргево.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.