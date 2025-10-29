ЗАРЕЖДАНЕ...
Ремонтът на Дунав мост при Русе напредва
© АПИ
В следващите дни ще продължи полагането на бетон и демонтажът на отводнителния колектор, както и пробиване на отвори за монтаж на мостови отводнители. Ще се полага и хидроизолация при тротоарния блок.
Припомняме, че на 4 ноември е планирано да се спре движението по Дунав мост на леките автомобили от 9 ч. до 21 ч., а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9 ч. на 4 ноември до 9 ч. на 5 ноември. Етапът на извършваните строителни дейности в участъка в посока Румъния изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между последните два ремонтирани участъка да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на това технологично изискване в строителния процес налага пълно спиране на трафика.
Ремонтните дейности на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
Още по темата
/
Монтират се корнизни елементи, армировка и болтови дюбели в участъка в ремонт на Дунав мост при Русе
22.10
От 5 септември основният ремонт на Дунав мост при Русе продължава в 320-метров участък в посока Румъния
03.09
Над 550 стоманобетонни панела са изработени до момента за основния ремонт на Дунав мост при Русе
25.06
АПИ отпуска 2,3 млн.лв. за сигналисти и светофарна уредба на Дунав мост по молба на Гранична полиция-Русе
24.06
Теми от сферата на транспорта и екологията обсъдиха представители на държавната власт от Русе и Гюргево
22.06
Още от категорията
/
Териториалните инвестиции в Северен централен район обсъди областният управител на Русе на заседание в Габрово
25.10
Ученици от четири русенски училища премериха сили в състезание по спортно-туристически дисциплини
25.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бюрото по труда в Русе обяви над 300 свободни работни места
19:55 / 28.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.