Двупосочно движение по "Дунав мост" при Русе ще бъде осигурено през следващите дни, въпреки че основният ремонт на съоръжението продължава.

Мярката се въвежда заради очаквания засилен трафик около празниците и има за цел да улесни преминаването между България и Румъния, информира БНТ.

Още от вчера следобед автомобилите се движат и в двете посоки, като към момента няма задръствания и трафикът е спокоен. Отварянето на двете ленти позволява преминаване с нормална скорост и предотвратява образуването на колони.

Според областния управител на Русе Орлин Пенков решението е взето съвместно от всички ангажирани институции. "Очаква се за няколко дни по моста да преминат над 30 000 автомобила, което налага подобна организация на движението, както и през коледните празници", каза още той.

Ремонтните дейности по съоръжението са към своя край. По думите на директора на Областното пътно управление в Русе Стамен Салбов остава да бъде обновен последният участък, като работата по него ще започне след празниците.

"Имахме късмета, че този момент съвпадна с края на ремонта на един от участъците. Защото в друг случай нямаше как да стане това нещо, но имахме късмет. Остава ни само една част от моста - последната, която ще започнем да ремонтираме веднага след празниците. Срокът ни е до началото на юли, но може би края на юни ще приключим и ще отворим целия мост за движение", посочи Стамен Салбов, директор на Областно пътно управление – Русе.

Ремонтът е първият по рода си в такъв мащаб от десетилетия.

"Абсолютно основен ремонт. Сменяме всичко от цялата пътна част на моста. Като почнем с бетоновите панели, основите, тротоарните конзоли, хидроизолации. Абсолютно всичко старо се маха до нула и се гради наново. Единственото нещо, което запазваме са парапетите, тъй като те имат и художествена стойност. Те биват реновирани, санирани и монтирани отново", добави Салбов.