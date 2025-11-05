Ремонтът на Дунав мост в посока Румъния продължава по график
© АПИ
Основният ремонт на съоръжението в 320-метровия участък в посока Румъния продължава по график. През последната седмица са поставени 44 нови мостови отводнители, положена е хидроизолация при тротоарния блок. Произведени са 8 нови стоманобетонни пътни панели, с които общият им брой от стартирането на строителните работи достига 681. В следващите дни ще продължи монтажът на армировката и кофражът при тротоарния блок, ще започне поставянето на защитни PVC тръби за комуникационни кабели, както и дейностите, свързани с ремонта на гребеновидните фуги в участъка.
Строителните дейности на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция "Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура“.
Още по темата
/
Драгомир Драганов: Предприемаме всички мерки за облекчаване на трафика в района на Дунав мост при Русе
30.10
Монтират се корнизни елементи, армировка и болтови дюбели в участъка в ремонт на Дунав мост при Русе
22.10
От 5 септември основният ремонт на Дунав мост при Русе продължава в 320-метров участък в посока Румъния
03.09
Още от категорията
/
Областинят управител Драгомир Драганов координира дейностите по пренасочване на трафика на затварения Дунав мост
04.11
В навечерието на Деня на народните будителите: Двама русенски ученици получиха наградата "Русе-21. век"
31.10
Драгомир Драганов: Водещ приоритет продължава да бъде успешната реализация на младите хора в русенския регион
31.10
Драгомир Драганов: Не трябва да концентрираме всички събития само в най-големия град, необходимо е да има и в по-малките населени места
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Хванаха пияна жена и дрогиран мъж зад волана в Русе
18:55 / 04.11.2025
"София Филм Фест в Русе" започва с "Клопка" на Надежда Косева и "...
18:36 / 04.11.2025
Приключи полагането на бетон на Дунав мост, засега участъкът е на...
17:16 / 04.11.2025
Михаил Белчев събра почитатели на българската песен и поезия в До...
15:18 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.