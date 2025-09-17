ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ремонтът на Дунав мост върви по график - не карайте с повече от 20 км/ч в този участък
През последната седмица в участъка са извършвани дейности по премахване на стария предпазен и изравнителен бетон, асфалтобетоновата настилка и хидроизолацията. Продължава подготовката на компроментираните повърхности, предвидени за торкретиране и монтажът на мрежи и дюбели за бетон.
През следващата седмица ще продължи производството на нови стоманобетонни пътни панели за участък с отвори 160 м, полагането на бетон и дейностите по демонтажа на съществуващата колекторна система. Ще се премахва тротоарния блок, съществуващите отводнители и отводнителен колектор. Ще се монтират мрежи и дюбели за бетон в затворения участък.
Припомняме, че на обекта се работи ежедневно през светлата част от денонощието. Дейностите се организират и извършват така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
