Ремонтът на българския участък на Дунав мост при Русе – Гюргево – чакаме да приключи през юли
©
Той обясни, че вече 90 от 128 стоманобетонни панела в петия от общо шестте участъка за ремонт са вече подменени. По негови думи се очаква ремонтът да приключи в началото на юли. Той обясни още, че в следствие на старата конструкция на съоръжението, която е технически амортизирана, зимните условия и интензивния трафик са се образували множество дупки в асфалтовата настилка. Те периодично са запълвани със студена смес от фирмата изпълнител на ремонтните дейности, но продължават да се образуват нови. В най-скоро време и те ще бъдат ремонтирани, категоричен бе Драганов. За съжаление атмосферните условия и студеното време не позволяват запълване със стандартната топла смес.
Драганов коментира още, че в повдигаемата секция на моста, която е точно на границата между двете държави и се поддържа от румънската страна, също има пропадания. Още в началото на следващата седмица той ще отправи искане към отговорните институции да предприемат спешни мерки.
Още по темата
/
Драгомир Драганов: Движението по Дунав мост ще се извършва двупосочно за коледно-новогодишните празници
01.12
Още от категорията
/
Община Русе временно преустановява приема на заявления за подмяна на някои видове отоплителни уреди
19.02
Драгомир Драганов свиква консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия - Русе
19.02
Окръжна прокуратура - Русе организира интересна лекция за ученици, свързана с хазартната зависимост
18.02
Областната администрация в Русе: За камиони над 12 тона остават затворени част от основните и най-натоварени републикански пътища
18.02
Постоянните комисии на Общински съвет - Русе обсъждат ключови въпроси преди февруарската сесия
16.02
Продължва активната работа по финализирането на процедурата за продажба на общински апартаменти в Русе
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Община Русе временно преустановява приема на заявления за подмяна...
17:13 / 19.02.2026
Драгомир Драганов свиква консултации за определяне състав на Райо...
16:42 / 19.02.2026
Агенцията за хората с увреждания в Русе с полезни информационни с...
09:03 / 19.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.