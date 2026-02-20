Ремонтът на българския участък на Дунав мост при Русе – Гюргево се извършва по график и няма забавяния в строително-монтажните дейности, съобщи областният управител Драгомир Драганов след инспекция на място по-рано днес.Той обясни, че вече 90 от 128 стоманобетонни панела в петия от общо шестте участъка за ремонт са вече подменени. По негови думи се очаква ремонтът да приключи в началото на юли. Той обясни още, че в следствие на старата конструкция на съоръжението, която е технически амортизирана, зимните условия и интензивния трафик са се образували множество дупки в асфалтовата настилка. Те периодично са запълвани със студена смес от фирмата изпълнител на ремонтните дейности, но продължават да се образуват нови. В най-скоро време и те ще бъдат ремонтирани, категоричен бе Драганов. За съжаление атмосферните условия и студеното време не позволяват запълване със стандартната топла смес.Драганов коментира още, че в повдигаемата секция на моста, която е точно на границата между двете държави и се поддържа от румънската страна, също има пропадания. Още в началото на следващата седмица той ще отправи искане към отговорните институции да предприемат спешни мерки.