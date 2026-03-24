Ремонтът на дигата край село Николово продължава, пътят остава затворен
От Община Русе уверяват, че състоянието на съоръжението позволява постепенно възстановяване на движението.
"Към момента състоянието на дигата е устойчиво. Направени са геологическите проучвания. Доказват, че тялото на стената е в добро техническо състояние. Увреждане има само по сухия откос на дигата и то само повърхностно отмиване. Така че техническото състояние позволява да направим организация на движението, да пропускаме лекотоварен трафик", заяви пред БНТ инж. Здравка Великова, зам.-кмет на Община Русе.
Вече са изпълнени редица мерки за укрепване на съоръжението.
"В момента е завършена отводнителната система, направен е линеен отток, който да отбира повърхностните води и да възпрепятства тяхното отиване към дигата, за да не продължи подмиването."
Директорът на дирекция "Обществен ред и сигурност" към Община Русе Георги Игнатов добави, че на този етап няма да бъде изградена светофарна уредба.
"Временното организационно движение ще бъде чрез поставени на ограничителни знаци, т.е. ограничаване на скоростта и тонажа. Преминаването ще бъде само по една лента", заяви Георги Игнатов, директор на дирекция "Обществен ред и сигурност" към Община Русе.
Предвиден е и засилен контрол и изграждане на видеонаблюдение.
